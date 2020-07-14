«Деньгов сделал предложение?»: Топурия сфотографировалась крупным планом с кольцом на безымянном пальце

Кети Топурия сделала в личном блоге, казалось бы, ничем не примечательный пост. Звезда запечатлелась за столом в ресторане и просто спросила у своих подписчиков, любят ли они вкусно поесть. Однако фолловеры разглядели на этом снимке совсем иное.

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Дело в том, что на безымянном пальце правой руки у певицы красовалось золотое колечко с внушительным камнем. Звезда (случайно или нет) выставила ее на первый план фото.

«Фото не про кушать, а про кольцо», «Ну, и что там с кольцом? Свадьба?», «А что это за стекляшка на пальце?», «Совпадение? Или Лев Деньгов сделал предложение?» — написали фолловеры.

Отметим, что Кети с некоторых пор появляется в свете исключительно в свободных платьях, это породило слухи о ее второй беременности. Напомним, Топурия уже была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, с которым разошлась три года назад. В этом союзе артистка родила дочь Оливию, сейчас девочке пять лет.