«Теперь не отвертится»: у Кети Топурии в белом платье-пеньюаре углядели беременный живот

Дотошные подписчики углядели у солистки «А-Студио» Кети Топурии беременный живот. Поводом для нового витка споров послужило обнародованное певицей на днях фото, а также публичный выход в свет. Артистка впервые после самоизоляции появилась на дне рождения теннисистки Светланы Кузнецовой. Сопровождал ее возлюбленный – бизнесмен Лев Деньгов. Уже тогда некоторые поспешили отметить, что Кети снова начала надевать платья свободного кроя – нечто похожее певица демонстрировала и тогда, когда ждала первую дочь Оливию.

В субботу же, 4 июля, Кети обнародовала свой look: певица облачилась в белое, свободное платье-пеньюар. Если приглядеться, то можно увидеть, как тень падает на нижнюю часть живота Топурии, из-за чего он кажется многократно больше обыкновенного. Немало смутила фолловеров и походка: к зеркалу артистка подошла, слегка пошатываясь, будто ей достаточно тяжело двигаться.

В конце июня Топурия стала гостьей шоу «Сегодня вечером». На откровенный вопрос Максима Галкина о положении, Кети ответила, что просто расхотела носить приталенные и подчеркивающие фигуру платья. Точного же ответа она не дала.

В Сети же, тем временем, уверены на 99 % — Топурия беременна. «Ну теперь-то точно не отвертится, вон же животик проглядывает», «Походка беременной, живот как у беременной, еще вопросы?», «А вы не в положении случаем?», «На сносях?», «Хоть бы у Оливии появился братик», — высказывается аудитория.