«Галкин для Аллы – предел мечтаний»: Соседов лестно высказался о браке Пугачевой

Критик не поверил в то, что пара близка к разводу.

В Сети то и дело всплывают слухи о скором расставании Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Однако пара уже 9 лет состоит в зарегистрированном браке и 20 лет близка неофициально. Кроме того, их объединяют дети — близнецы Лиза и Гарри.

Не поверил в возможный развод артистов и музыкальный критик Сергей Соседов. Мужчина часто критикует Примадонну, советуя 71-летней певице больше не выходить на сцену, однако в этот раз он высказался о ее браке с юмористом довольно лестно.

«Галкину даже Киркоров проиграл. Он не мог обеспечить Алле таких условий, в которых она сейчас живет. Макс Галкин для Аллы – это предел мечтаний, это потолок, это Пантеон. Он — ее главный Олимп», — сказал он в разговоре с корреспондентом «Собеседника».

По мнению критика, Примадонна великолепно чувствует себя рядом с мужем, да и ему совсем неплохо рядом с женой. Сергей считает, что для Аллы Борисовны очень важны богатство и комфорт, а такой шикарной жизнью, как у Галкина и Пугачевой, мало кто может в России похвастаться.

Отметим, что сейчас звездная семья пребывает в Подмосковье, в собственном замке в деревне Грязь. Они не пытаются вырваться за границу какими-то обходными путями, а просто наслаждаются отдыхом в собственном саду и спа-центре.