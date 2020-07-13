Лиза Галкина в золотом купальнике и серебристой шапочке порезвилась в бассейне с папой

Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой оснащен внушительным спа-центром с бассейном. В нем любят проводить время не только взрослые, но и дети звездной семьи – близнецы Лиза и Гарри, а счастливый отец с удовольствием поддерживает малышей в их детских шалостях.

Юморист в личном блоге показал видео, на котором запечатлел водные игры с детьми. Муж Примадонны взял пластмассовую доску и предложил дочке встать на нее. Малышка продемонстрировала шикарную координацию, но в итоге все-таки свалилась в воду. На девочке при этом был надет слитный золотой купальник с коричневыми вставками и серебристая плавательная шапочка.

А вот для Гарри Галкин выбрал другую игру – мальчика он посадил на плечи и стал раскачивать его под струями воды из гидромассажного крана. Малыш был в восторге!