Мамина радость: очаровательная дочь Климовой от Месхи позировала в полосатой юбочке с кабачком

42-летняя звезда теленовеллы «Бедная Настя» Екатерина Климова перебралась на лето в свой загородный особняк. Здесь актриса увлеклась садоводством, собственноручно выращивая в огороде овощи, фрукты и ягоды.

Освоить землю в 15 соток ей помогают дети: 18-летняя Елизавета, рожденная в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, 13-летний Матвей и 11-летний Корней, появившиеся в отношениях с актером Игорем Петренко, и 4-летняя Белла, папой которой явлется третий муж звезды артист Гела Месхи.

В личном блоге Климова обнародовала трогательный видеоролик, в котором младшая наследница трогательно держит в руках внушительного размера кабачок и мило лопочет:

«Привет, подписчики! Смотрите, мы не углядели, а теперь поймали его… Вот такой у нас кабачок вырос»!

Для удачного кадра малышка примерила синий топ и полосатую юбочку. Кстати, полоска этим летом в любом виде необычайно актуальна. Об этом Teleprogramma.pro рассказал Максим Зарипов, поведавший также о трендовых платьях-балахонах.