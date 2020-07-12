«Папа просто пропал»: адвокат Пелагеи объяснил, почему она отказала Телегину в общении с дочкой

Недавно на суде о разделе имущества Пелагеи и Ивана Телегина адвокат хоккеиста сделал неожиданное заявление. Он сообщил, что певица препятствует общению экс-супруга с дочерью и рекомендовала встретиться с ней по интернет-связи.

Оказалось, что у стороны артистки своя правда. Ее адвокат Филипп Рябченко рассказал КП, что Телегин год фактически не проявлял особого интереса к дочке, хотя Пелагея не только не противилась их общению, но напротив, только приветствовала его. Однако отец появился у нее лишь несколько раз и в сопровождении «третьих лиц», чтобы те засняли процесс их встречи. Последний раз он наведывался к наследнице 25 января.

А отказ от встречи от экс-супруги он получил в конце мая, в самый разгар пандемии.

«Пелагея знает, что Иван не соблюдал режим, и опасалась вируса. Но она предложила пообщаться с дочкой по фейстайм, однако папа просто пропал», — пояснил юрист.

Отметим, что пара фактически не живет вместе уже год, мужчина сразу после расставания стал появляться в общественных местах с новой возлюбленной Марией Гончар. Пелагея надеялась развестись с супругом мирно, но тот подал иск на раздел имущества, претендуя на квартиру, которую ей купила мама и автомобиль, преобретенный из семейного бюджета. В итоге представитель певицы подал встречный иск о разделе всего имущества бывших мужа и жены.