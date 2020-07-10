«Красота у него неописуемая»: Бондарчук и Андреева закончили ремонт в квартире за 80 миллионов рублей

В ближайшее время режиссер и актриса переедут в свое жилье, расположенное в Брюсовом переулке.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева завершили ремонт в собственной квартире за 80 миллионов рублей. Два года назад режиссер и актриса приобрели элитную недвижимость в Брюсовом переулке. Соседями Бондарчука и Андреевой стали Никас Сафронов, Надежда Бабкина, Борис Корчевников и другие. Практически сразу Бондарчук затеял в новом жилье ремонт, закончить который он планировал еще в 2019 году, однако в планы культурного деятеля вмешался коронавирус.

Обновлять отделку режиссеру пришлось дважды – первый раз результат ему не понравился. Пострадали от этого и соседи Федора: из-за высокой слышимости в апартаментах людям было проблематично уснуть. Теперь же ситуация осталась позади, и в скором времени Бондарчук с женой готов будет заселиться. Местные жители неоднократно видели знаменитость у собственного дома. Тогда Федор произвел на них положительное впечатление.

«Ни с кем душевных бесед не ведет, но всегда здоровается. Мы к нему с расспросами не лезем», — приводит его слова «Собеседник».

Сейчас люди больше всего ждут приглашения на новоселье. Их интересует внутреннее убранство квартиры – говорят, Бондарчук и Андреева не скупились на отделку.