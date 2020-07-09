«Это было предсказуемо»: адвокат Петросяна уличил Степаненко в сознательном затягивании раздела имущества

Уже второй год Евгений Петросян пытается отсудить у бывшей жены свою же коллекцию эксклюзивных картин.

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин уличил Елену Степаненко в сознательном затягивании раздела имущества. Уже второй год комик пытается вернуть себе право на пользование дорогими картинами и несколькими эксклюзивными коллекциями, которые хранятся в общей для бывших супругов квартире. Изначально Елена настаивала, чтобы суд рассматривал дело о вещах в совокупности с вопросом о разводе, но Жорину удалось добиться, чтобы статьи слушались отдельно друг от друга. Потом Степаненко пыталась обвинить бывшего благоверного в сокрытии сразу нескольких дорогих полотен, а сейчас Елена, по словам официального представителя Евгения, делает все, чтобы слушание длилось как можно дольше.

Журналистам Жорин объяснил, что на данном этапе ведомственные органы проводят пересчет предметов, находящихся на общей территории. Немалый вклад в ситуацию внесла пандемия, во время которой общая работа была приостановлена. Форсировать события ни Жорин, ни Петросян не планируют.

«К сожалению, было изначально предсказуемо, что сроки затянутся. Но поскольку Степаненко не хочет в досудебном порядке эти вопросы урегулировать, здесь ничего не поделать. Евгений Ваганович уже давно смирился со всем этим», — приводит слова адвоката WomanHit.