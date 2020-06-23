Продолжения не будет: шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов

В этом сезоне на телеканале «Россия 1» состоялась премьера авторского шоу Елены Степаненко «Еще не вечер!», в котором знаменитая юмористка предстала перед поклонниками помолодевшей и невероятно стильной. Бывшая супруга Евгения Петросяна приглашала в студию различных звезд, среди которых были Ефим Шифрин, Ольга Бузова, Николай Цискаридзе и другие. Они много шутили, смеялись и рассказывали о личном.

Программа, по ожиданиям создателей, должна была стать популярной и рейтинговой, но этого не произошло.

Оказалось, что за два с небольшим месяца существования ожидаемых рейтингов Степаненко и ее шоу не показали. И руководство канала решило закрыть проект, сообщает «Собеседник.ру». Съемки новых выпусков должны были пройти в середине июня, но увы, их отменили.

«Зрителям новая Елена пришлась не по душе. Не помогли ни Ольга Бузова, ни Ефим Шифрин, ни Елена Воробей, которых она приглашала на запись шоу», — пишет издание, ссылаясь на источник на канале.

Сначала программе поменяли время выхода. Через месяц после премьеры шоу перенесли с дневного субботнего эфира на поздний вечер пятницы. Но, вероятно, это не спасло ситуацию.

Кстати, Елена Степаненко чуть ли не в каждом выпуске своего шоу отпускала скабрезные шуточки в адрес бывшего супруга и его новой жены.