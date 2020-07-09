«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Фэшн-чика: Наташа Королева зажгла под танцевальный трек в бикини и мехах

Певица впечатлилась новым хитом от Потапа и надела все лучшее сразу.

Фэшн-чика: Наташа Королева зажгла под танцевальный трек в бикини и мехах
Наташа Королева. Фото: globallookpress.com

Жизнь постепенно возвращается в прежнее русло, и звезды радуют поклонников новыми клипами, треками и творческими коллаборациями. Например, музыкант Потап представил свой новый танцевальный трек Chica Bamboni, который уже успели оценить многие поклонники.

Зажгла под новую музыку исполнителя и певица Наташа Королева. Звезда надела все лучшее сразу: поверх бикини артистка накинула меховую длинную жилетку. Кроме того, супруга Тарзана украсила себя броскими аксессуарами — огромными серьгами-кольцами и ожерельем в стиле бохо-шик.

Наташа Королева
Наташа Королева. Фото: instagram.com/koroleva__star/

Ранее мы писали, что в прошедший уикенд Наташа Королева устроила в своем огороде водные процедуры. Звезда позировала в надувном бассейне на фоне огуречной грядки.

Тэги

Наташа КоролеваНаташа Королева последние новостиФото в купальнике
Loading...