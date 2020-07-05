«Очень крутой»: Юдашкин впечатлился образом Королевой в цветочном комбинезоне и «розеткой» на голове

В своей обновке звезда запечатлелась у себя в саду.

Недавно Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» рассказала о том, что в этом сезоне крайне актуальны комбинезоны. Они действительно не только очень эффектны, но и имеют ряд преимуществ.

Это абсолютно законченный комплект, которому не требуется каких-то дополнительных деталей – только минимум аксессуаров. Таким образом женщина практически не имеет шансов просчитаться со стилем. На отдыхе этот трендовый наряд очень удобен, однако ведущая предостерегла модниц, что на работу или в свет его надевать не очень практично. Ведь в условиях многочасового ношения его рано или поздно придется снимать полностью.

Наташа Королева словно услышала совет эксперта моды и приобрела этот актуальный наряд. Вместо делового или вечернего варианта она отдала предпочтение летнему варианту с цветочным принтом, предназначенному для прогулок.

В своем саду звезда запечатлелась в новом комбинезоне, сочетав его с белыми кроссовками, тем самым придав образу дополнительную динамичность. Звезда сделала из волос модную высокую «розетку» и прямую челку. В качестве аксессуара она выбрала крупные серьги из золотистого металла.

Другой кадр с зонтом Наталья назвала: «Мэри Поппинс». Он вызвал восторг у ее звездных приятелей, включая российского кутюрье Валентина Юдашкина. В комментариях личного блога певицы он выразил свои эмоции с помощью знаков эмодзи, показав большой палец поднятый вверх (означает – лайк, нравится), и аплодисменты.