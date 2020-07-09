«Наш сын не очень рад»: экс-жена Авербуха прокомментировала его роман с «папиной дочкой»

Бывшая жена Ильи Авербуха Ирина Лобачева прокомментировала его новый роман со звездой сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой. Спортсменка пожелала экс-супругу счастья в новых отношениях и заметила, что ему давно пора было начать встречаться с «нормальной девушкой».

По ее словам, у бывшего мужа было много девушек-однодневок, поэтому, если с актрисой у него завяжутся действительно серьезные отношения, она будет только счастлива. Отметим, что друзья новой пассии фигуриста как раз уверены в этом: их союз всерьез и надолго. Они не исключают, что Авербух поведет Лизу под венец. А поклонники артистки усмотрели в ее новом посте в личном блоге как раз намек на это, поскольку девушка появилась в Instagram в летящем белом одеянии.

Единственный момент, который смущает Лобачеву – это реакция 16-летнего сына Мартина, который живет с отцом и, скорее всего, наблюдает за отношениями папы.

«Я думаю, что наш сын не очень этому рад. Ну, а может, и рад. Кто знает?» — сказала она корреспонденту МК.

Если мальчик не сможет найти общий язык с мачехой, Ирина готова принять наследника у себя.