«Это намек?»: Арзамасова после известий о романе с Авербухом запечатлелась в белом наряде

Недавно стало известно, что Илья Авербух закрутил роман с исполнительницей одной из главных ролей в сериале «Папины дочки» Лизой Арзамасовой. Известие имело большой резонанс из-за разницы в их возрасте.

Актрисе – 25 лет, чемпиону мира – 46. Плюс ко всему спортсмен имеет за плечами неудачный брак с Ириной Лобачевой, в котором у него появился сын Мартин. Сейчас парень как раз в сложном возрасте, ему 16 лет и проживает он с отцом. По обывательским меркам развитие подобных отношений – под сомнением. Однако, похоже, что паре плевать на общественное мнение.

Они не стали отказываться от своего союза, но и раскрывать подробности личной жизни журналистам отказались. А вот коллега Лизы оказалась более словоохотливой, она заявила, что у пары все серьезно и не исключено, что их роман закончится свадьбой.

Возможно, именно на это намекал и последний пост Арзамасовой в ее личном блоге. После поднятой шумихи вокруг нее и возлюбленного, девушка опубликовала видео, запечатлевшись в белом летящем одеянии на фоне романтичного заката. Многие фолловеры решили, что это некий знак со стороны звезды.