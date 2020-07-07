Звездный круиз: подросшая дочь Навки в белоснежном худи предстала на острове в деревенской избе

Недавно Татьяна Навка осуществила свою давнюю мечту — отправилась в речной круиз по России. Фигуристку сопровождает ее пятилетняя дочь и другие юные спортсменки. Очередным пунктом ее назначения стал остров Кижи в Карелии.

Здесь любознательные путешественницы посетили крестьянский дом-музей, где познакомились с деревенским бытом и культурой местных жителей. Особый интерес у девочек и Наденьки вызвал большой сундук с приданным. Малышки слушали экскурсовода, широко открыв глаза.

Сотрудник музея объяснил, что пора сватовства была для русских девушек самой счастливой. В это время «обязательный набор» для замужества был уже обычно собран, и они могли отдохнуть от тяжелой деревенской работы.