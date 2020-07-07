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Звездный гость

Звездный круиз: подросшая дочь Навки в белоснежном худи предстала на острове в деревенской избе

Татьяна вместе с Наденькой посетила музей в Карелии.

Звездный круиз: подросшая дочь Навки в белоснежном худи предстала на острове в деревенской избе
Татьяна Навка. Фото Global look press.

Недавно Татьяна Навка осуществила свою давнюю мечту — отправилась в речной круиз по России. Фигуристку сопровождает ее пятилетняя дочь и другие юные спортсменки. Очередным пунктом ее назначения стал остров Кижи в Карелии.

Здесь любознательные путешественницы посетили крестьянский дом-музей, где познакомились с деревенским бытом и культурой местных жителей. Особый интерес у девочек и Наденьки вызвал большой сундук с приданным. Малышки слушали экскурсовода, широко открыв глаза.

Сотрудник музея объяснил, что пора сватовства была для русских девушек самой счастливой. В это время «обязательный набор» для замужества был уже обычно собран, и они могли отдохнуть от тяжелой деревенской работы.

«Былины, легенды, сказания, диковинные для нас музыкальные инструменты, обычаи, нравы — непременные составляющие такого путешествия по России. Удивительно, но факт, у каждого региона Руси они не много, а где-то даже кардинально отличались.

На этот раз мы с детьми познакомились с культурой Карелии! Узнали много интересных и забавных фактов, каких именно, узнаете из видео в карусели. В детстве, читая сказки про домовых, водяных, старых приметах и присказках, мы даже не задумываемся о том, откуда корни всего этого.

Но ничего случайного в нашей жизни нет! Все имеет свои истоки. Важно, чтобы мы помнили и знали свою историю! И, конечно, наши маленькие девочки узнали столько полезного о старых традициях: как найти себе хорошего жениха или как быть примерной женой.  Такие милые искренние эмоции и реакция!» — написала Татьяна Навка в личном блоге.

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