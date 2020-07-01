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Звездный гость

«Красота какая!»: Навка в белых мини-шортах отправилась с дочерью в речной круиз

Фигуристка давно мечтала об этом путешествии.

«Красота какая!»: Навка в белых мини-шортах отправилась с дочерью в речной круиз
Татьяна Навка Фото Global look press.

Татьяна Навка осуществила свою давнюю мечту — отправилась в речной круиз в сопровождении дочери Нади. В личном блоге она поделилась счастливыми кадрами из этого летнего путешествия.

«Узнали? Красота какая!!! Канал им. Москвы. Мы, как в старину, водным путем по родным просторам! Впереди нас ждет увлекательное путешествие, где мы познакомимся с некоторыми городами знаменитого «Золотого кольца России»! Никогда не была, давно хотела, и вот осуществляю свое давнее желание — речной круиз! Погода потрясающая, виды завораживающие, а это еще только начало!» — написала жена Дмитрия Пескова в Instagram.

«Татьяна, выглядите как девочка!», «Очаровательная, стройная, всегда неподражаемая!», «Как я вам завидую, тоже всегда мечтала совершить круиз», — прокомментировали пост звезды фолловеры.

Отметим, что пятилетняя Надя — вторая дочь фигуристки. Старшая наследница родилась от первого мужа и тренера по фигурному катанию Александра Жулина, девушку зовут Саша, ей 20 лет.

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