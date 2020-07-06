«Эти оскорбления я не произносил»: Коклюшкин отказался от приписываемых ему слов после иска от Петросяна

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин отказался от оскорблений в адрес Татьяны Брухуновой после известий об иске от Евгения Петросяна. Напомним, скандал вокруг юмориста начался после того, как сразу несколько изданий обнародовали его реплики.

Суть заключалась в том, что Брухунова мужу якобы совсем не подходит, более того – творческий застой Евгения случился как раз из-за молодой жены, мол, со Степаненко такого не было.

Не прошло и недели, как Петросян потребовал вмешаться своего звездного адвоката – Сергея Жорина. Оскорбленная сторона уже подала документы в прокуратуру с просьбой привлечь Коклюшкина к ответственности.

Порталу Teleprogramma.pro Жорин рассказал, что его клиент буквально рвал и метал после увиденного. Петросян посчитал, что Коклюшкин перешел все границы дозволенного и во что бы то ни стало решил проучить коллегу.

«Одно дело – критиковать и высказывать свое мнение, а другое – высказываться в оскорбительной форме», — подметил он.

Когда же Виктор узнал, что Петросян хочет судиться, то поспешил внести ясность в произошедшее. Журналистам сатирик пояснил, что слов, которые ему приписывают, он не говорил. Виной всему стала ошибка медиа. Созвониться с артистом комедийного жанра Коклюшкин не спешит.