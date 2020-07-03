«С ноткой свежести и задора»: Брухунова выгуляла нарядное припыленно-голубое платье-халат

31-летняя Татьяна Брухунова выгуляла припылено-голубое платье-халат, который выгодно оттенил темный цвет ее волос. С наступлением настоящего теплого лета многие знаменитости расчехлили свои гардеробы: некоторые вернулись к брючным костюмам, другие вспомнили о ждущих своего часа платьях.

Продемонстрировала нежный образ и молодая супруга Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова. На днях помощница юмориста отправилась на прогулку по центру Москвы: девушка заглянула на Красную площадь, побывала в недавно возобновившем работу «Зарядье», а затем заглянула перекусить в фастфуд. Для моциона Брухунова выбрала припылено-голубое платье-халат длины миди с акцентами в виде больших белых цветков. Наряд не только выгодно оттенил темный цвет волос Татьяны, но и пришелся по вкусу эксперту Teleprogramma.pro Ольге Трофимовой.

«Белокожим девушкам с каштановым цветом волос лучше всего подходят сглаженные оттенки голубого, розового, мятного. Татьяна наглядно показала, как один из этих цветов легко применять в повседневности. Принт в виде цветка удачно разбавил основную гамму. Дизайнеры использовали мягкий, нежный голубой цвет. Его можно назвать натуральным, но не простым, а с ноткой свежести и задора. Это абсолютный цветотип Брухуновой, нареканий нет», — подметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.