«Приняла решение за 2 минуты»: Алена Водонаева купила квартиру

Алена Водонаева купила квартиру в Геленджике. Апартаменты появились в распоряжении знаменитости во время карантина. Почти год модель мечтала о покупке большой недвижимости, ранее в качестве возможного варианта Водонаева рассматривала столичные Хамовники и даже ездила по столице, чтобы лично оценить каждый пункт в списке.

Окончательное решение настигло Алену внезапно на самоизоляции — стоило лишь Водонаевой приехать по указанному адресу, как она тут же влюбилась в апартаменты.

«Это был тот момент, когда я разбила свою копилку (деньги я копила несколько лет). Импульсивная покупка, решение было принято мной за две минуты», — поведала она в интервью для People Talk.

Квартира располагается на последнем этаже дома. Помимо базовых удобств в ней есть терраса, которая занимает собой сразу три стороны. При желании с нее можно увидеть море и горы. Единственное, о чем сейчас жалеет Алена, — после покупки у нее не осталось ни копейки денег.