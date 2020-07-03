«Бред какой-то»: Хазанов опроверг сообщения об ухудшившемся самочувствии

Артист эстрады Геннадий Хазанов опроверг сообщения об ухудшении самочувствия. Вечером 3 июля сразу несколько СМИ сообщили, что художественному руководителю Московского государственного театра эстрады резко стало плохо в стенах собственной квартиры в Ржевском переулке. Помощница 74-летнего народного артиста спешно позвонила в скорую помощь. Диспетчеру она объяснила, что Хазанов испытывает проблемы с дыханием.

Прибывшая на место скорая, по предварительным данным, поспешила оказать Хазанову первую помощь. Медики связали регресс в самочувствии Хазанова с сердечными проблемами. Порталы также отмечали, что врачи рассматривали возможность госпитализации Хазанова в случае, если ситуация не стабилизируется.

Позже сам Хазанов ответил на звонки корреспондентов и факт приступа опроверг. Он пояснил, что, скорее всего, у него просто «скакнуло давление», а значит, повода для беспокойства нет.

«Ну что за бред какой-то? Нормально все. До свидания», — приводит его слова« Рен ТВ».