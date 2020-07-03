Опальный экс-схиигумен: скандального отца Сергия, про которого Собчак снимала фильм, лишили сана

В конце июня журналистка и блогер Ксения Собчак отправилась снимать фильм про отца Сергия (Николая Романова), прославившегося скандальными заявлениями о коронавирусе, а также критикой решения от закрытии церквей из-за пандемии. Епархия запертила священнику службы и ношение наперсного креста, а он в ответ, заручившись поддержкой казаков, захватил Среднеуральский женский монастырь, изгнав настоятельницу.

По этому факту в столице Урала состоялся Церковный суд Екатеринбургской епархии. На заседании постановили лишить отца Сергия сана схиигумена. Решение суда должен теперь утвердить патриарх.

Как раз в гуще событий оказалась Собчак, но ей там были не рады – на нее напали неизвестные и выдворили вон.

«Воцерковление от схиигумена Сергия (Романова). Борец с чипизацией, интернетом и духом Айфона сам активно руководил из свой кельи войском Христовым посредством айфона» — написала в своем Instagram звезда.

По факту нападения на себя и свою съемочную группу журналистка написала заявление в полицию.