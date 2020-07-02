Два фото — одно лицо: жена Овечкина сравнила себя, сына и мужа

Анастасия Шубская, родившая второго наследника своему мужу Александру Овечкину всего месяц назад, не забывает про сына старшего. Сейчас Сереже всего два года, но он уже делает успехи в освоении спортивного ремесла.
Как и его отец, мальчик вовсю увлечен хоккеем. Малыш не только смотрит с папой игры, но и занимается с ним на домашнем импровизированном поле, а также посещает настоящий стадион, где пытается подражать отцу.
Его мама, как и всякая другая любящая родительница, внимательно всматривается во внешность ребенка, пытаясь найти как свои черты, так и его отца. Пока точно определиться, на кого же малыш похож больше всего, она не смогла. Ей кажется, что и на нее, и на папу тоже. В доказательство модель показала в личном блоге две архивные фотографии. Одну из них ей выслала старшая сестра Анна Нахапетова, запечатлевшаяся рядом с тогда еще маленькой Анастасией.
«Считает, что это Сережа в женском обличье», — пояснила Шубская.
На втором снимке запечатлен Александр Овечкин в детстве, который тоже имеет общие черты с сыном. «Или все-таки папа?» — вопросила она.
А как считаете вы, на кого мальчик похож больше?