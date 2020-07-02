Два фото — одно лицо: жена Овечкина сравнила себя, сына и мужа

Шубская так и не смогла до конца понять, на кого больше похож ее Сережа.

Анастасия Шубская, родившая второго наследника своему мужу Александру Овечкину всего месяц назад, не забывает про сына старшего. Сейчас Сереже всего два года, но он уже делает успехи в освоении спортивного ремесла.

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Как и его отец, мальчик вовсю увлечен хоккеем. Малыш не только смотрит с папой игры, но и занимается с ним на домашнем импровизированном поле, а также посещает настоящий стадион, где пытается подражать отцу.

Его мама, как и всякая другая любящая родительница, внимательно всматривается во внешность ребенка, пытаясь найти как свои черты, так и его отца. Пока точно определиться, на кого же малыш похож больше всего, она не смогла. Ей кажется, что и на нее, и на папу тоже. В доказательство модель показала в личном блоге две архивные фотографии. Одну из них ей выслала старшая сестра Анна Нахапетова, запечатлевшаяся рядом с тогда еще маленькой Анастасией.

«Считает, что это Сережа в женском обличье», — пояснила Шубская.

На втором снимке запечатлен Александр Овечкин в детстве, который тоже имеет общие черты с сыном. «Или все-таки папа?» — вопросила она.

А как считаете вы, на кого мальчик похож больше?