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Два фото — одно лицо: жена Овечкина сравнила себя, сына и мужа

Шубская так и не смогла до конца понять, на кого больше похож ее Сережа.

Два фото — одно лицо: жена Овечкина сравнила себя, сына и мужа
Анастасия Шубская. Фото https://www.instagram.com/nastyashubskaya/

Анастасия Шубская, родившая второго наследника своему мужу Александру Овечкину всего месяц назад, не забывает про сына старшего. Сейчас Сереже всего два года, но он уже делает успехи в освоении спортивного ремесла.

Как и его отец, мальчик вовсю увлечен хоккеем. Малыш не только смотрит с папой игры, но и занимается с ним на домашнем импровизированном поле, а также посещает настоящий стадион, где пытается подражать отцу.

Его мама, как и всякая другая любящая родительница, внимательно всматривается во внешность ребенка, пытаясь найти как свои черты, так и его отца. Пока точно определиться, на кого же малыш похож больше всего, она не смогла. Ей кажется, что и на нее, и на папу тоже. В доказательство модель показала в личном блоге две архивные фотографии. Одну из них ей выслала старшая сестра Анна Нахапетова, запечатлевшаяся рядом с тогда еще маленькой Анастасией.

«Считает, что это Сережа в женском обличье», — пояснила Шубская.

На втором снимке запечатлен Александр Овечкин в детстве, который тоже имеет общие черты с сыном. «Или все-таки папа?» — вопросила она.

Анастасия Шубская с сестрой и Александр Овечкин в детстве. Фото
Анастасия Шубская с сестрой и Александр Овечкин в детстве. Фото https://www.instagram.com/nastyashubskaya/

А как считаете вы, на кого мальчик похож больше?

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