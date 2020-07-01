«Браво!»: сын Овечкина и Шубской показал навыки владения клюшкой

Старший сын Анастасии Шубской и Александра Овечкина, похоже, талантом пошел в своего отца. В свои два годика мальчик вовсю увлечен хоккеем. Не удивительно, ведь его знаменитый отец с ранних пор занимается с ним спортом, водит на стадион и смотрит хоккейные матчи по телевизору.

В личном блоге Анастасия показала, как ее сын, наблюдая за тренировками отца, в какой-то момент не выдерживает, хватает клюшку и бросается в сторону родителя, крича: «Папа»! Похоже, что малыш решил присоединиться к старшим.

В другой публикации ребенок эффектно забивает в баскетбольную корзину мяч, потом берет клюшку и, подняв ее, кричит. Словом, делает так, как все именитые хоккеисты. За кадром этих сюжетов все время слышится голос Шубской. «Браво!» — крикнула она своему ребенку.

Многие поклонники модели удивлены, как быстро она пришла в себя после вторых родов — шутка ли, девушка выписалась из роддома всего месяц назад и уже полностью пришла в свою прежнюю форму. При этом молодая мать успевает уделять внимание как новорожденному Илье, так и старшему наследнику Сергею.