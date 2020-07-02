Дотянуться до заката: Галкин показал, как развлекается с детьми на батуте

Говорят, что люди молодеют с появлением детей, а потом и внуков. Переживая вместе с ними же давно позабытые эмоции, человек воспоминаниями переносится в свое беззаботное детство. Максим Галкин пользуется этой привилегией в полной мере.

Со своими шестилетними наследниками Гарри и Лизой он без тени смущения развлекается по полной. Юморист занимается с ребетней кулинарией, играет в футбол, танцует и просто дурачится.

А недавно артист освоил новый вид развлечения – батут. В личном блоге Максим продемонстрировал видео, где в компании отпрысков пытается с его помощью взлететь до полыхающего на небе заката. Дети с немалым удовольствием поддержали в этой затее своего веселого родителя.

Отметим, что накануне Галкина посетил его брат Дмитрий. В честь этого события Алла Пугачева утроила своим близким пикник во дворе замка. Правда комик появился не сразу – задержался на работе. Родственники в ожидании главы семейства грелись у костра.