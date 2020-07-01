«А где же папа?»: Пугачева показала, какой сюрприз устроила Галкину

Самоизоляция закончилась, и многие звезды возобновили встречи с друзьями и теплые посиделки. Например, Алла Пугачева после трехмесячного пребывания в изоляции, наконец, смогла увидеться с Валентином и Мариной Юдашкиными. Кутюрье распахнул двери своего особняка и пригласил многих товарищей пообщаться тесным дружеским кругом на пикнике.

больше по теме Пикник в кругу друзей: Юдашкины угостили Пугачеву и Буйнова шоколадным десертом Компанию звездным друзьям составил продюсер Александр Достман и его супруга.

На этот раз гостей принимала Алла Пугачева. В отсутствие супруга Максима Галкина к нему наведался его старший брат Дмитрий со своей супругой и детьми, и в ожидании телеведущего вся семья Примадонны собралась в саду у костра.

«Семейный очаг, — снимая на видео посиделки, показала костер Примадонна, — А где же папа?»

В объектив камеры помахали и Гарри с Лизой — двойняшки тоже ждали отца с работы.

«За последние три месяца впервые отлучился по работе на три дня из Москвы. Вот как ждала семья, приехал брат с женой и детьми и устроили все вместе мне сюрприз!» — опубликовал видео, которое сняла супруга, Галкин в Instagram.

На видео видно, что вернулся телеведущий уже в сумерках. Радостные родные поспешили встретить любимого главу семьи с работы. Пугачева поцеловала супруга, а дети радостно бросились обнимать папу.