«Семейный спор»: адвокат рассказала, кто хочет завладеть квартирой покойного Числова

В августе 2019 года ушел из жизни Александр Числов. Он был знаменит своими эпизодическими ролями. Однако в последние годы был одинок. Актер жил в двухкомнатной квартире. Незадолго до смерти к нему приходили корреспонденты. Выяснилось, что он почти не ходил. Трагедия нанесла удар по 84-летней маме артиста Валентине Александровне, которая была не готова к такому повороту судьбы, а также убивается горем его племянница Светлана Андрианова.

Близкие даже не знали, что на что хоронить Числова. Сообщалось, что семья актера обращалась за помощью в организации похорон к Гильдии актеров. А теперь спустя почти год разгорелась борьба за наследство. Хоть у Александра Владимировича кроме квартиры, ничего не осталось, даже эта недвижимость вызвала споры. О том, как проходит дележка имущества порталу Teleprogramma.pro рассказала Юлия Вербицкая, адвокат Светланы.

«У Числова была одна квартира. На протяжении всей жизни своим друзьям, в том числе мне, он всегда говорил: „Моя квартира отойдет Светочке“. Сначала он составил завещание в 2014 году в пользу Светланы. Потом, когда у него возникла потребность в деньгах, он сильно похудел, и мы опасались, что у него может быть онкология. Тогда бы деньги потребовались на лечение, причем приличная сумма 4, 5 миллиона. Он обратился к Свете и предложил выкупить его квартиру. Она отнеслась к этому предложению с пониманием, купила квартиру, сумму выплатила. А он поехал к маме, в Калужскую область. Именно после этой поездки у него состояние ухудшилось, он начал выпивать. Сосед приходил к нему и спаивал. В результате он позвонил Светлане и попросил его забрать. Она забрала его и привезла домой. Тогда он впал в определенное состояние. Актер стал угасать, ноги отказали», — рассказала юрист.

По словам Вербицкой, Светлана владеет квартирой Числова, но договор о продаже недвижимости оспаривает мама Числова, а точнее еще один племянник актера, брат Светланы, который не может претендовать на наследство, но провоцирует вступить в борьбу свою бабушку.

«После смерти Числова приехала его мама, но вопросов нет к ней. Женщина потеряла сына, мы скорбим вместе с ней. А вот брат Светин, который проживает в Северодвинске, начал активно занимается этим вопросом. Он считает, что все несправедливо и настаивает на том, чтобы бабушка отсудила квартиру. Он хочет, чтобы бабушка вступила в наследство, а потом переписала квартиру на него», — пояснила суть вопроса адвокат.

Она подчеркнула, что Светлана готова оплатить лечение, оказать денежную поддержку, переоформить домик или квартиру в Калужской области на свою бабушку, маму Числова. Однако они даже не смогли с ней переговорить на заседании суда.

«Впервые приехала Валентина Александровна. Мы пользуясь случаем, задали вопрос, так как она родная бабушка нашей ответчицы Светланы. Сказали: «Валентина Александровна, в понимаете, что происходит?» Она на это ответила с трудом. Она не очень хорошо понимает, какие требования от нее заявлены. Соответственно, следующий вопрос. «Мы убеждены, что старший в семье всегда прав а тут безусловно семейный спор. По воле своего доверителя, вы скажите, что вы хотите?», — поделилась юрист.

Однако ответа от женщины получено не было.

«Слова ей не дали казать ни представитель ее, ни брат, который говорит, что якобы она поддерживает требование, признать договор купли продажи квартиры недействительным. Честно говоря, у меня серьезные вопросы к стороне истца. Они по-моему отталкиваются не от интересов Валентины Александровны, а из своих корыстных интересов. Они несколько раз задавали маме во время процесса, как бы она хотела, чтобы сына похоронили или кремировали. Это чудовищно. В результате даже судья сделал им замечание. Зачем было так мучать пожилого человека? Это ужасно», — отметила Вербицкая.

Она подчеркнула, что сделка по квартире была совершенно законная, кристально чистая и понятная. «Зачем устраивать танец на костях и отказываться от всех благ, которые предлагает Светлана? В результате мы помним Числова не по его ролям и блестящей фильмографии, а по высказываниям о том, что он алкоголик, как он пах. Мы недоумеваем, зачем так делать. Мы недоумеваем, почему сторона истца действует не в интересах Валентины Александровны», — добавила адвокат.

«Мы сделаем некий проект-предложение ей, как бабушке, что мы готовы ей предложить и как ее поддержать, вне зависимости от результатов суда. Дело, по сути, направлено в пользу третьих лиц — алчных родственников, которым не нравится, что квартира в Москве досталась Светлане», — также добавила Вербицкая. «Стоит помнить, что Александр Числов написал завещание, поэтому есть два наследника, Светлана и мама, как обязательный наследник, который принимает участие в процессе, как нетрудоспособный человек. Он, брат Светланы, манипулирует бабушкой, пытаясь таким образом завладеть московской недвижимостью», — считает юрист.

По словам Вербицкой, Александр был допрошен как свидетель и отвечал по бумажке. Отмечено, что он не общался с Числовым, их отношения были напряженными.