Подала документы втихаря: любовница Осина неудачно опротестовала наследство музыканта

Уже не первый год Елена Скорнякова пытается доказать право своей дочери на деньги композитора.

Любовница скончавшегося в ноябре 2018 года Евгения Осина проиграла суд о наследстве официальной жене. Уже не первый год Елена Скорнякова пытается доказать право своей дочери на деньги композитора. Недавно женщина предприняла хитрый ход – она подала заявление в исполнительный орган власти, к которому не относятся Наталья и Агния, чтобы без их ведома вести разбирательство. Однако финт ушами не удался – к истории подключился адвокат второй стороны Валерий Панасюк.

Практически сразу Наталья вместе с юристом поспешили по назначенному адресу и объяснили – другой суд уже вынес решение по делу в их пользу, а значит, альтернативного рассмотрения не требуется. На вопросы же о том, что именно не устроило Скорнякову в предыдущем решении, Елена объясняла – родство Осина и ее дочери Насти наглядно доказывают совместные снимки девочки с музыкантом. Официальная же сторона уверена – этот факт ни о чем не говорит, а значит, спор бессмысленен, и бороться за квартиру у метро «Полежаевская» резона нет.

«Знаете, что больше всего раздражает? То, что ряд исков запущен и в других судах, и мы теперь должны их отслеживать, чтобы вовремя обратиться туда и не лишиться квартиры», — добавил адвокат в разговоре со «СтарХит».

Напомним, Евгения Осина нашли мертвым в собственной квартире два года назад, в середине ноября. Долгое время перед смертью артист пил. Помочь справиться с зависимостью ему пытались друзья, но усилия людей оказались тщетны — он умер от остановки сердца.