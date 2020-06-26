Наследники Артура Конана Дойла подали в суд на Netflix за эмоции Шерлока Холмса

Наследники писателя Артура Конана Дойла подали в суд на всех причастных к созданию фильма «Энола Холмс» — про младшую, но не менее одаренную сестру знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Напомним, брата и сестру в этой картине сыграли Супермен Генри Кавилл и юная звезда Милли Бобби Браун.

Так вот, иск направлен к стриминговому сервису Netflix, заказавшему данный кинопроект, американской писательнице Нэнси Спрингер, серия книг которой легла в основу сюжета, ее издательству Penguin Random House, кинокомпании Legendary, сценаристу и режиссеру фильма. Об это сообщает Daily Mail.

В иске говорится, что в фильме изображаются эмоции Шерлока, а их сэр Артур Конан Дойл прописывал в своих поздних книгах, вышедших между 1923 и 1927 годами. Суть в том, что эти произведения еще защищены авторским правом, а более ранние, по которым обычно снимается кино, признаны общественным достоянием. Отмечается, что на писателя оказали глубокое влияние потеря его брата и сына в Первой мировой войне, и когда он вернулся к Холмсу, то наполнил персонажа существенно новыми чертами характера, сделав его более человечным, а до этого сыщик был образцом стоика.

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Адвокаты истцов требуют, чтобы авторские права не были нарушены. Но как этого добиться? Запретить Генри Кавиллу выражать в кадре эмоции? Тогда нас ждет очередной Ведьмак, только с тростью…

Кстати, а вот и первый кадр из нового фильма, выложенный Генри Кавиллом.

