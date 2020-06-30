Подруга Меган Маркл рассказала о манипуляциях герцогини

Подруга Меган Маркл, с которой они росли вместе, поделилась своими воспоминаниями о герцогине. По словам Нинаки Придди, будущая знаменитость с самого раннего возраста умела манипулировать окружающими. Они шли на поводу у брюнетки и выполняли все ее капризы.

По той же схеме сегодня Маркл управляет своим супругом — принцем Гарри. Внук Ее Величества не замечает, что делает все по указанию жены, отмечает в своей книге о герцогине Сассекской Нинаки Придди.

Она уверена, что Гарри чувствует себя некомфортно после переезда в США. Его дом в Великобритании и там осталась вся семья принца. Но увещевания супруги оказались сильнее, принц решился на такой шаг и разорвал все связи.

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Автор книги уверена, что в этой паре Маркл явно сильнее и сможет без труда управлять супругом.

Осуждения со стороны актрисы Придди не боится, они уже давно не поддерживают никаких отношений. После ее съемок в сериале «Форс-мажоры», актриса очень изменилась и стала настоящей звездой.

Изменился не только характер Маркл, но и манера разговаривать с окружающими, улыбка, тембр голоса. Вскоре после этого актриса вычеркнула из своей жизни старых друзей.

Книга о герцогине появится на полках магазинов совсем скоро. Кстати, это будет не единственная книга, которую издадут о Меган Маркл в этом году, сообщает сайт Актуальные новости.

Ранее сообщалось, что новость о беременности возлюбленной принца Гарри Меган Маркл вызвала скандал в королевской семье Британии два года назад, передает телеканал «360».