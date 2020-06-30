Меган Маркл взбесила представителей королевской семьи своим поступком

Как сообщает издание Daily Mirror, в 2018 году было объявлено о беременности Меган Маркл, что вызвало жуткий скандал в королевском семействе, а также поставило принца Гарри в крайне неудобное положение.

Журналисты Дилан Говард и Энди Тиллета описывают этот случай в своей книге под названием Royals at War («Королевские особы на войне» в русской версии).

По мнению представителей прессы, члены королевской семьи выяснили о беременности Маркл во время свадьбы принцессы Евгении. Разумеется, беременность это событие не менее важное, чем свадьба, так что неудивительно, что во время церемонии все внимание гости уделяли именно Маркл, изрядно испортив важный день для Евгении.

Принцесса разозлилась, равно как и ее мать, герцогиня Йоркская Сара. Разумеется, Гарри было весьма стыдно за подобное поведение супруги, но ничего уже нельзя было исправить.

Напомним, Арчи Харрисон родился 6 мая 2019 года.