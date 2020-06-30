«Взгляд у сынули папкин!»: Бойко впервые опубликовал в Instagram фотографию сына

Актер Ярослав Бойко наконец-то удовлетворил просьбы своих поклонников и завел свой аккаунт в Instagram. Об этой радостной новости для российской публики сообщил даже информационный канал Марии Порошиной, который ради продвижения странички актера опубликовал фото двух звезд.

Дело в том, что известие о появлении профайла было проиллюстрировано весьма интригующей фотографией, на которой артисты предстали в объятиях друг друга.

Прежде всего Ярослав Бойко обнародовал в Instagram снимок на прогулке.

«Всем привет! А вот и я. Заходите и располагайтесь», — подписал он кадр.

Второй снимок оказался архивным. На нем артист запечатлен с сыном Максимом. Сейчас парню уже 20 лет.

«А взгляд у сынули – один в один папкин!», «Лапатуля, папин сынок! Похож!», «Красавчики оба!», «А глаза-то папины», «Крутой парень», — прокомментировали фото почитатели Бойко.

Отметим, что от супруги хореографа Рамуне Ходоркайте у Ярослава есть еще 16-летняя дочь Эмилия. Внебрачного сына Яна актеру родила его коллега Евгения Добровольская, сейчас ему 17 лет.