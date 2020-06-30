«Наконец-то в Instagram»: Мария Порошина запечатлелась в объятиях Ярослава Бойко

Информационный аккаунт Марии Порошиной обнародовал в Instagram фотокадр, который в очередной раз подогрел слухи о ее романе с Ярославом Бойко. Звезда запечатлелась в нежных объятиях артиста.

Слухи об их отношениях ходят уже около 15 лет. Артисты сыграли пару в теленовелле «Всегда говори «всегда» столь убедительно, что теперь доказать обратное фактически бесполезно. Да и на театральных подмостках они тоже часто изображают влюбленных. Периодически актеры оправдываются перед поклонниками, объясняя, что между ними ничего нет, но все равно то и дело сами же провоцируют разговоры о себе.

Вот и на этот раз совместный снимок был обнародован явно неспроста.

«Наконец-то Ярослав Бойко зарегистрировался в Instagram. Поэтому все, кто ждали, подпишитесь», — написано в инфоаккаунте Марии.

Судя по всему, этот фотокадр был обнародован с одной целью – привлечь фолловеров актеру, не более.

Отметим, что артист женат на хореографе Рамуне Ходоркайте, воспитывает двух детей – сына Максима и дочь Эмилию. Есть и внебрачный наследник Ян от Евгении Добровольской. В какой-то момент мужчину подозревали и в отцовстве сына Андрея Порошиной, но он категорически отказался от этого.

Напомним, звезда состояла в гражданском браке с Гошей Куценко, а затем в официальном с Ильей Древновым. От первого актера у Марии родилась одна дочь, от второго – три дочери. Имя отца своего сына любимица российской публики скрывает до сих пор.