«Кто это?»: поклонники не узнали похорошевшую Пугачеву с нежным пучком волос на голове

Алла Пугачева побывала в гостях у Валентина и Марины Юдашкиных. Примадонна выбрала для дружеского пикника на террасе дома кутюрье свою любимую мятную пижаму в белый горох. Это один из любимых актуальных костюмов певицы. В нем же звезда отмечала Пасху вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри.

больше по теме Пикник в кругу друзей: Юдашкины угостили Пугачеву и Буйнова шоколадным десертом Компанию звездным друзьям составил продюсер Александр Достман и его супруга.

На встрече друзей народная артистка предстала хоть и в знакомом наряде, но в необычном образе – вместо привычной пышной копны волос она предпочла сделать женственный пучок волос. Отчего стала выглядеть нежнее и моложе своих лет.

Обнародованное в Сети фото Пугачевой, которое было сделано на дружеских посиделках, произвело фурор среди ее поклонников. Многие из них сочли, что жена известного юмориста заметно похорошела за время самоизоляции и стала выглядеть моложе своих лет, а кто-то и вовсе перестал узнавать свою любимицу.