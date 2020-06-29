«Кто это?»: поклонники не узнали похорошевшую Пугачеву с нежным пучком волос на голове

Алла Пугачева побывала в гостях у Валентина и Марины Юдашкиных. Примадонна выбрала для дружеского пикника на террасе дома кутюрье свою любимую мятную пижаму в белый горох. Это один из любимых актуальных костюмов певицы. В нем же звезда отмечала Пасху вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри.
На встрече друзей народная артистка предстала хоть и в знакомом наряде, но в необычном образе – вместо привычной пышной копны волос она предпочла сделать женственный пучок волос. Отчего стала выглядеть нежнее и моложе своих лет.
Обнародованное в Сети фото Пугачевой, которое было сделано на дружеских посиделках, произвело фурор среди ее поклонников. Многие из них сочли, что жена известного юмориста заметно похорошела за время самоизоляции и стала выглядеть моложе своих лет, а кто-то и вовсе перестал узнавать свою любимицу.
«Кто это?», «Как же вы похожи на Кристину!!! Конечно Вы возразите, сказав, что она на вас похожа, но нет, я имею ввиду возраст. Так молоды, свежи, хороши собой! Так держать!», «Другой человек», «Необычная», «Алла Борисовна, вам тут 35 лет! Молодцы!», «С первого взгляда — Анжелика Варум!!! Молодости, красоты, любви и счастья!!! Невероятное преображение!!!» — написали фолловеры в обсуждениях фото.