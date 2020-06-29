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Звездный гость

Пикник в кругу друзей: Юдашкины угостили Пугачеву и Буйнова шоколадным десертом

Компанию звездным друзьям составил продюсер Александр Достман и его супруга.

Пикник в кругу друзей: Юдашкины угостили Пугачеву и Буйнова шоколадным десертом
Алла Пугачева и Валентин Юдашкин. Фото https://www.instagram.com/alla_orfey/

Валентин и Марина Юдашкины устроили пикник для узкого круга друзей. Дом кутюрье распахнул свои двери для Аллы Пугачевой, Александра Буйнова, продюсера Александра Достмана и его супруги адвоката Иды Достман.

Юдашкин встречает гостей. Фото
Юдашкин встречает гостей. Фото https://www.instagram.com/marinayudashkina/

Эта компания давно и тесно дружит друг с другом, поэтому после снятия режима самоизоляции они, прежде всего, поспешили встретиться вместе. Алла Борисовна и музыкант наведывались к Юдашкиным буквально на днях. Модельер и тогда принимал гостей на террасе. Вот и на этот раз погода позволила радушным хозяевам сервировать стол на свежем воздухе.

Судя по всему, шоколадный торт, которым потчевали друзей в этой теплой компании, оказался вкусным. На фото, которое обнародовала в Сети Марина Юдашкина, нет уже и половины десерта. Также знаменитости отведали пирожные с зеленым чаем, персики и черешню.

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