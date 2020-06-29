Пикник в кругу друзей: Юдашкины угостили Пугачеву и Буйнова шоколадным десертом

Валентин и Марина Юдашкины устроили пикник для узкого круга друзей. Дом кутюрье распахнул свои двери для Аллы Пугачевой, Александра Буйнова, продюсера Александра Достмана и его супруги адвоката Иды Достман.

Эта компания давно и тесно дружит друг с другом, поэтому после снятия режима самоизоляции они, прежде всего, поспешили встретиться вместе. Алла Борисовна и музыкант наведывались к Юдашкиным буквально на днях. Модельер и тогда принимал гостей на террасе. Вот и на этот раз погода позволила радушным хозяевам сервировать стол на свежем воздухе.

Судя по всему, шоколадный торт, которым потчевали друзей в этой теплой компании, оказался вкусным. На фото, которое обнародовала в Сети Марина Юдашкина, нет уже и половины десерта. Также знаменитости отведали пирожные с зеленым чаем, персики и черешню.