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Экс-солистка группы «Демо» показала трогательные кадры с четвертых родов

Певица предпочла не отправляться в роддом, а пригласила домой врача

Экс-солистка группы «Демо» показала трогательные кадры с четвертых родов
Саша Зверева стала мамой в четвертый раз Фото: https://www.instagram.com/sashazvereva/

Российская исполнительница Саша Зверева стала мамой в четвертый раз. Бывшая солистка группы «Демо» поделилась радостной новостью – она родила ребенка.

На своей странице в Instagram многодетная мама опубликовала семейные снимки, на которых запечатлен процесс рождения крохи. Супруги отдали предпочтение домашним родам и не стали отправляться в роддом.

Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
Фото: https://www.instagram.com/lovestylefilms/

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На протяжении всего процесса Сашу поддерживал муж, он старался всячески облегчить страдания жены и с нетерпением ждал появления на свет наследника. Или наследницы – уточнять пол ребенка родители пока не стали. Это четвертый ребенок артистки, пишет сайт OA.

Кроха появился на свет дома
Фото: https://www.instagram.com/lovestylefilms/

Подписчики бурно отреагировали на снимки знаменитости, маме и папе было сказано множество теплых слов. Многие желают певице поскорее оправиться и наслаждаться материнством.

«Пусть будет все легко!», «Это прекрасно, Сашенька! Здоровья Вам и малышу»!

Пока пол малыша супруги держат в тайне
Фото: https://www.instagram.com/lovestylefilms/

А фотограф, которая была приглашена запечатлеть таинство рождения, поделилась у себя в Stories кадрами видео, сделанными дома у пары.

Кстати, это уже третий брак певицы. 20 февраля 2020 года она вышла замуж за американца даниэля. Исполнительница верит, что данный союз будет счастливым, пишет сайт argumenti.ru.

 

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