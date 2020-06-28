Экс-солистка группы «Демо» показала трогательные кадры с четвертых родов

Певица предпочла не отправляться в роддом, а пригласила домой врача

Российская исполнительница Саша Зверева стала мамой в четвертый раз. Бывшая солистка группы «Демо» поделилась радостной новостью – она родила ребенка.

На своей странице в Instagram многодетная мама опубликовала семейные снимки, на которых запечатлен процесс рождения крохи. Супруги отдали предпочтение домашним родам и не стали отправляться в роддом.

«Полёт в космос», — описала свое состояние певица

На протяжении всего процесса Сашу поддерживал муж, он старался всячески облегчить страдания жены и с нетерпением ждал появления на свет наследника. Или наследницы – уточнять пол ребенка родители пока не стали. Это четвертый ребенок артистки, пишет сайт OA.

Подписчики бурно отреагировали на снимки знаменитости, маме и папе было сказано множество теплых слов. Многие желают певице поскорее оправиться и наслаждаться материнством.

«Пусть будет все легко!», «Это прекрасно, Сашенька! Здоровья Вам и малышу»!

А фотограф, которая была приглашена запечатлеть таинство рождения, поделилась у себя в Stories кадрами видео, сделанными дома у пары.

Кстати, это уже третий брак певицы. 20 февраля 2020 года она вышла замуж за американца даниэля. Исполнительница верит, что данный союз будет счастливым, пишет сайт argumenti.ru.