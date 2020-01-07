Экс-солистка «Демо» Саша Зверева ждет четвертого ребенка

38-летняя бывшая солистка «Демо» Александра Зверева ждет на свет появления четвертого ребенка. Видео, доказывающее факт очередной беременности певицы, появилось 7 января в ее Instagram. В кадре Зверева снимает окружающую ее обстановку. Внимательные фолловеры сразу же заметили округлившийся живот певицы, который достаточно трудно скрыть под объемной одеждой. Спустя время видео исчезло, однако слухи о пополнении было уже не остановить.

Вероятным отцом четвертого малыша может являться американец по имени Дэн – не так давно Зверева публично признавалась ему в любви и получила от мужчины предложение руки и сердца. На вопросы же о рождении четвертого ребенка Саша предпочитала не отвечать. Еще одним намеком на возможную беременность стал пост Зверевой, обнародованный ею в новогоднюю ночь. Там певица призналась, что не выпила ни грамма алкоголя. Еще тогда неравнодушные в комментариях предположили, не находится ли экс-солистка в интересном положении.