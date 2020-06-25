Экс-директору Элины Быстрицкой дали 3,5 года колонии за мошенничество

25 июня стало известно о приговоре бывшему концертному директору актрисы Элины Быстрицкой — Ксении Рубцовой. Как сообщил интернет-канал Life Shot, женщине дали три с половиной года колонии общего режима по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Напомним, дело началось с заявления сестры Народной артистки СССР Софьи Шегельман о том, что Рубцова сняла со счетов умершей звезды кино почти 35 миллионов рублей и забрала деньги себе. Теперь, кроме отбывания наказания, продюсер должна будет вернуть эту сумму родственникам Быстрицкой.

Напомним, актриса умерла в апреле 2019 года, и сразу же начались скандалы, относительно ее наследства. Во время заседания суда было озвучено, что Рубцова появилась в жизни Элины Авраамовны, когда та уже была в преклонном возрасте, и быстро втерлась в доверие к артистке. Получив доступ с счетам звезды, женщина начала активно тратить ее деньги, например, официально платила за услуги водителя 150 тысяч рублей, а по факту шофер получал лишь 30 тысяч.