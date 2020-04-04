Спор между сестрой и помощницей: как делят наследство Элины Быстрицкой ее близкие

4 апреля – день рождения Элины Быстрицкой, одной из самых красивых актрис советского и российского кино.

Ее не стало почти год назад, 26 апреля 2019-го. Элина Авраамовна прожила на этом свете 91 год и заслужила право уйти достойно и красиво.

Однако смерть актрисы сопровождалась громкими скандалами. Согласно завещанию Быстрицкой, все ее наследство досталось родной сестре – Софье Шегельман.

Но директор Элины Авраамовны – Ксения Рубцова — не смирилась с таким положением дел и решила судиться: по ее утверждению, на протяжении многих месяцев она переводила Софье свои деньги по поручению актрисы, и теперь она хочет, чтобы ей возместили эти расходы.

За 8 лет, по словам Рубцовой, она перевела в Израиль, Софье Шегельман и ее сыну, в общей сложности более 6 миллионов рублей. Рубцова объясняет свое участие в материальной поддержке Софьи тем, что она «считала счастьем быть близкой к этой семье».

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию Сергея Жорина, известного российского адвоката, представляющего в судах интересы знаменитостей.

Сергей Жорин: «Директор Быстрицкой думала – прокатит»

— Я могу говорить об этом только теоретически, так как не знаю материалов дела. Я могу предположить, почему директор подала в суд.

Вероятно, были транзакции, и директор сказала: это были мои деньги, данные переводы с точки зрения норм права можно назвать неосновательным обогащением, поэтому верните мне деньги. Думала – это прокатит.

Но, скорее всего, Софья Шегельман доказала: деньги были не директора, а покойной Быстрицкой. И это, в общем-то, логично: с какой стати на протяжении нескольких лет директор Быстрицкой будет переводить сестре актрисы свои деньги? Это делалось, скорее всего, по поручению. Поэтому в иске и было отказано.

— В нашей сегодняшней правовой системе завещание является самым главным документом?

— Безусловно, завещание – это очень важный документ, который определяет порядок вступления в наследство. Однако есть еще такое понятие, как «обязательная доля».

Например, есть человек – наследник первой очереди, который не указан в завещании, но при этом является инвалидом или нетрудоспособным. В таком случае у этого человека есть право на обязательную долю. То есть он в любом случае получает определенную часть, даже если не указан в завещании.

— Какие могут быть основания для того, чтобы его оспорить?

Самое главное и самое распространенное основание – лицо, которое писало завещание, в момент написания не отдавало отчет в своих действиях. Возможно, человек находился в невменяемом состоянии, возможно – в состоянии алкогольного или наркотического опьянения…

Напомним, завещание Элины Быстрицкой в пользу ее сестры было составлено еще в 2006 году, то есть задолго до того, как в доме Быстрицкой появилась ее помощница – Ксения Рубцова.

Согласно этому документу, и квартира, и все остальное имущество теперь принадлежит Софье Шегельман. По мнению Софьи Авраамовны, Ксенией Рубцовой движет обычная зависть, — возможно, женщина рассчитывала стать наследницей Быстрицкой, а когда узнала о завещании, решила получить хоть что-то.

Хочется надеяться, что имя народной любимицы Элины Быстрицкой больше никогда не будет фигурировать в суде. Пусть память о ней останется такой же светлой, какой была жизнь великой актрисы.