«Буду требовать извинений»: Собчак хочет засудить немецкую прессу за клевету

Телеведущая заявила, что ее высказывания не являются расистскими, и собралась судиться с газетой.

Спустя восемь лет сотрудничества с одним из успешных производителей премиальных автомобилей Audi разрывает контракт с Ксенией Собчак. Причина, по заявлениям представителей компании, в том, что амбассадор бренда позволила себе расистские высказывания.

«Известные нам сегодня высказывания неприемлемы для нас», — приводит слова представителя компании Вернера Нойхольда газета Sueddeutsche Zeitung.

Речь идет о ее публикациях в Instagram, посвященных комментированию протестных акций, происходящих в США. Кстати, один из сомнительных постов Собчак сделала на шоу Comment Out. По заданию ведущего она разместила черный квадрат и подписала под ним «Миннеаполис, я с тобой» под песню «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».

«Это жесть. Это жесткая смешная шутка, — смеялась Собчак на шоу, когда запостила картинку, — но я люблю пожестче».

В свою очередь, Ксения Собчак поспешила отреагировать на публикации в прессе. Она заявила, что подает в суд на немецкое издание, которое, по словам телеведущей, разместило ложь.

«Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми», — цитирует Собчак заголовок. И объясняет: «Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. Моя позиция предельно ясна. Люди НЕ делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых».

В то же время, светская львица в течение июня отметилась еще в ряде эпизодов, которые по эпатажности и скандальности не уступают ее знаменитому свадебному шабашу. Так, в YouTube-шоу она поглумилась над темой смерти и легла в гроб, который несли танцующие африканцы, а также неудачно пошутила в сторону Стаса Костюшкина и его детской травмы.