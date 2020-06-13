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Звездный гость

Сыграла в ящик: Собчак легла в гроб в своем очередном выпуске новостей на YouTube

Телеведущая продолжает эпатировать публику черным юмором.

Сыграла в ящик: Собчак легла в гроб в своем очередном выпуске новостей на YouTube
Ксения Собчак Фото: Global look press

Известная телеведущая, блогер и светская львица Ксения Собчак, по всей видимости, неравнодушна к похоронной тематике и вновь эксплуатирует ее в своей жизни. Напомним, началось все со свадебного катафалка на бракосочетании в пятницу, 13-го сентября 2019 года, когда звездная блондинка и режиссер Константин Богомолов объявили себя мужем и женой. А теперь вот Собчак сыграла в ящик.

В очередном выпуске «Осторожно, новости Собчак» на YouTube блогер сняла пародию на популярный в Сети ролик с танцующими под хит Astronomia темнокожими похоронщиками, которые при этом несут гроб на плечах. Ксения Анатольевна расположилась в погребальном ящике, ее так же, как и в первоисточнике, водрузили на плечи несколько афроамериканцев. Под конец танца звезда эпатажа открыла крышку и вылезла наружу.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Кадр из YouTube-шоу «Осторожно, Собчак»

Не все зрители оценили шутку, хотя многие посмеялись над ней.

«Кандидат в президенты в гробу!», «Креативная мадам, эта Собчак», «Чувствуется рука Богомолова», «Юмор на грани фола», «Классно!», «Шикарное начало», «Она свадьбу в катафалке праздновала. У Ксении иммунитет на смерть» — написали под видео.

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