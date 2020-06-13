Сыграла в ящик: Собчак легла в гроб в своем очередном выпуске новостей на YouTube

Известная телеведущая, блогер и светская львица Ксения Собчак, по всей видимости, неравнодушна к похоронной тематике и вновь эксплуатирует ее в своей жизни. Напомним, началось все со свадебного катафалка на бракосочетании в пятницу, 13-го сентября 2019 года, когда звездная блондинка и режиссер Константин Богомолов объявили себя мужем и женой. А теперь вот Собчак сыграла в ящик.

В очередном выпуске «Осторожно, новости Собчак» на YouTube блогер сняла пародию на популярный в Сети ролик с танцующими под хит Astronomia темнокожими похоронщиками, которые при этом несут гроб на плечах. Ксения Анатольевна расположилась в погребальном ящике, ее так же, как и в первоисточнике, водрузили на плечи несколько афроамериканцев. Под конец танца звезда эпатажа открыла крышку и вылезла наружу.

Не все зрители оценили шутку, хотя многие посмеялись над ней.