«Пытался продать»: Каспарайтис подарил Овечкину свою легендарную клюшку

В своем Instagram знаменитый хоккеист Александр Овечкин поделился кадрами того, как принимает в дар от олимпийского чемпиона Дарюса Каспарайтиса его легендарное орудие — хоккейную клюшку, которой он забил победный гол для «Питтсбург Пингвинз» в овертайме седьмого матча против «Баффало» — в 1/4 финала Кубка Стэнли в 2001 году.

«Я пытался эту клюшку продать, но так получилось, что мой хороший друг, который еще играет, попросил меня ее подарить. В его музей. Мне жалко, конечно, но я думаю, что он эту клюшку ценит больше, чем я, и я ее дарю», — произнес Каспарайтис речь и преподнес Овечкину свою клюшку. «Эта клюшка будет у меня в музее, в хороших руках. Ты знаешь, где она находится», — ответил Овечкин товарищу.

Напомним, 47-летний Дарюс Каспарайтис — звезда советского и латвийского хоккея, олимпийский чемпион 1992 года. Он закончил карьеру в НХЛ в 2008 году и перебрался в КХЛ, где отыграл еще два сезона. А 34-летний Овечкин продолжает триумфально выступать за «Вашингтон Кэпиталз», являясь нападающим и капитаном клуба.

Не так давно в семье Овечкина произошло пополнение. И теперь они с супругой Анастасией Шубской являются родителями двоих сыновей — полуторагодовалого Сережи и малютки Ильи.