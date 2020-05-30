«Чудесные!»: Шубская с новорожденным малышом на руках поблагодарила за поздравления

Прославленный хоккеист Александр Овечкин и его красавица жена Анастасия Шубская 27 мая стали родителями во второй раз. В одной из частных клиник США на свет появился сынок, которому мама с папой дали имя Илья.

Прекрасная новость облетела весь мир, и семью усыпали поздравлениями, пожеланиями благополучия и подарками. Шубская решила поблагодарить всех за теплые слова и внимание и поделилась в своем микроблоге снимками, сделанными в первые мгновения после появления на свет второго сына.

«Мы безмерно благодарны всем за поздравления, за ваши пожелания, за теплые слова! Их какое-то невероятное количество!» — поразилась супруга хоккеиста.

И обратилась к врачу, который помог появиться на свет малышу: «Спасибо нашей замечательной Марьяне, нашему уникальному, гениальному доктору! Я убеждена, что вы нам посланы Богом!».

Подписчики отреагировали на милые снимки: «Чудесные», «Настя, вы красавица!», «Прелесть».

В настоящий момент мама с малышом уже находятся дома. Глава семьи даже делился кадрами с первой встречи старшего брата, полуторагодовалого Сережи, с крохой Ильей – знакомство прошло весьма любопытно. А пока семья Овечкиных продолжает принимать поздравления – в stories дважды мама показала, что их дом буквально усыпан цветами.