«С Аллой очень легко»: Вайкуле рассказала, как снимала вайны с Пугачевой

Иван Ургант пригласил на свое вечернее шоу на Первом канале Лайму Вайкуле. Он заметил, что латвийская звезда в последнее время приобрела популярность как блогер. Снимая вайны «Дамы с дюн» в компании с Аллой Пугачевой, она покорила сердца подписчиков тонким юмором.

Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, насколько сложно сотрудничать с Примадонной.

«С Аллой очень легко. Она моментально отвечает. Вот там была сетка (ролик выше. — Прим. автора). Когда я ее увидела, я сказала: «Максим (Галкин. — Прим. автора), снимай!». Хотя я не знала, что мы будем говорить. И вот я ныряю в эту сетку, но еще не знаю, что Алла будет отвечать. У нас какая-то химия происходит, мы два Овна», — рассказала певица.

Иван заметил, что он тоже по гороскопу Овен.

Вайкуле уверяет, что все ее ролики – чистый экспромт, они никогда не договариваются с Пугачевой, о чем будут разговаривать в кадре. Просто включают камеру и шутят. Любопытно, что, несмотря на теплую дружбу, звезды никогда не пели вместе дуэтом. Однако Лайма не исключает этой возможности.