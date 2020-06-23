«В этой паре все было непросто»: Володина объяснила, почему Асмус расстается с Харламовым

Астролог и ведущая шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина поведала о причинах развода звездной пары Гарика Харламова и Кристины Асмус. Сложности она увидела, конечно же, взглянув на расположение планет.

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«В этой паре все было непросто. Разные системы ценностей, представления о том, что такое чувства и семья», — заявила она в личном блоге.

Поскольку у Харламова Венера в Рыбах, а Луна в Стрельце, комику хотелось от благоверной слишком многого. Она, по его запросам, обязана была быть и красивой, и состоявшейся, но при этом обладать покладистым и тихим характером. Однако Кристина — горячий Овен, поэтому не может удовлетворить чаяния артиста на спокойную гавань семейной жизни в своем лице.

Василиса подтвердила слова Анатолия Кучеры, что о разводе супруги задумались довольно давно. Но признаться в этом публично они осмелились именно сейчас под влиянием минувшего солнечного затмения. Напомним, ранее адвокат признался, что пара решила подать на развод около полутора месяцев назад, однако из-за пандемии и особого режима в стране пока воздержалась от решительных действий. В настоящий момент они подготовили все необходимые документы для суда.