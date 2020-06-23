Заявление еще не подано: Кучера рассказал подробности развода Асмус и Харламова

Новость о том, что звездная пара Кристины Асмус и Гарика Харламова расстается, прозвучала как гром среди ясного неба. Казалось бы, ничего не предвещало беды: артисты демонстрировали идиллию, активно защищая друг друга от нападок в Сети.

Многие подумали, что виновата в этом самоизоляция и слишком тесное общение звезд. Ведь не секрет, что сложности домашнего «заключения» негативно отразились далеко не на одной российской семье. Однако выяснилось, что решение о разводе было принято еще около полутора месяцев назад, пишет « КП» со ссылкой на адвоката Анатолия Кучеру.

По его словам, именно пандемия заставила супругов приостановить процесс расторжения брака. В настоящий момент заявление в суд еще не подано, но это случится уже в ближайшее время. Все необходимые для этого бумаги правозащитник уже подготовил.

Кучера заверил, что супруги действительно расходятся на хорошей ноте и делают все возможное, чтобы их дочь Настя не пострадала от развода.