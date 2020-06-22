«Кристина будет жить с дочерью в доме, а Гарик в квартире»: стали известны детали развода Асмус

Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» сообщила о том, что они с Гариком больше не пара.

Кристина Асмус настаивает на том, что их развод с Гариком Харламовым пройдет вполне цивилизовано, без лишних скандалов и публичных выяснений отношений. Ранее стало известно, что свой брак расторгла и другая звездная семья — Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Своего заседания в суде по тому же вопросу ждут хоккеист Иван Телегин и певица-народница Пелагея. О расставании говорили и Эмин Агаларов с Аленой Гавриловой.

По словам Кристины, развестись они с мужем решили до того, как это стало мейнстримом. Как выяснилось, этот вопрос возник еще в прошлом году. Всего супруги прожили вместе восемь лет. Сам Гарик уточнил, что планирует принимать активное участие в воспитании шестилетней дочери Анастасии. Да и Асмус не собирается как-то препятствовать экс-возлюбленному.

В беседе с «Комсомольской правдой» коллега резидента Comedy Club сообщил некоторые детали относительно развода Кристины и Гарика. Так, актриса будет жить в отремонтированном загородном особняке вместе с дочкой, а Харламов занял столичную квартиру. О причине, повлиявшей на то, что супруги решили официально расторгнуть брак, пока ничего не известно. Источник, близкий к окружению пары утверждает, что виной тому могла стать возросшая популярность Кристины Асмус. Актриса много снимается в кино, соответственно увечились и ее гонорары.

«Сейчас решили, что Кристина будет жить с дочерью в доме, а Гарик — в столичной квартире. По алиментам никто не знает, как они решили», — приводит kp.ru слова знакомого шоумена.

Харламов уточнил, что безмерно благодарен своей жене за прекрасную дочку. Сама Кристина вот уже три месяца как живет за городом. Актриса постепенно обживается в отремонтированном особняке и жалуется только на строительную пыль.