«Можно было бы пожалеть»: Жорин высказался об увеличении суммы алиментов Тарасова

Теперь футболист должен будет отдавать бывшей жене 1/4 от всех доходов на содержание старшей дочери Ангелины.

Футболист Дмитрий Тарасов подал иск в суд с намерением уменьшить сумму по алиментам до 50 тысяч рублей. Изначально футболист выплачивал первой жене Оксане Пономаренко порядка 350 тысяч рублей в месяц на содержание их общей дочери Ангелины. Позже спортсмен пожаловался на то, что это сумма стала для него неподъемной. Однако суд не только отклонил требования Тарасова, но и повысил его ежемесячные выплаты по алиментам. Теперь Дмитрий обязан отдавать экс-возлюбленной 1/4 от всех своих доходов.

За комментарием относительно всего произошедшего Teleprogramma.pro обратилась к звездному адвокату Оксаны Пономаренко. В беседе с нашим корреспондентом Сергей Жорин уточнил, что информация в действительности соответствует решению суда.

«Дмитрий изначально подал иск, попросив уменьшить алименты до 50 тысяч рублей. Этот иск он, к слову, подал в межсезонье. И, судя по всему, Тарасов надеялся, что суд закончится до его оформления в новый клуб. Но все затянулось. Дальше Дмитрий согласился на 1/6 от дохода. Однако мы подали встречный иск, попросив 1/4 и какую-то фиксированную денежную сумму. В итоге суд удовлетворил наши требования. И сегодня Тарасов должен платить 1/4 (от всех его доходов: и футбольных, и рекламных. — Прим. ред.) плюс 104 тысячи рублей», — пояснил юрист.

Таким образом, сумма алиментов, которую спортсмен хотел уменьшить, существенно возросла. В ближайшее время Оксана затребует необходимые справки по доходам бывшего мужа для того, чтобы определиться с теми выплатами, которые будут назначены ее дочери.

«Давайте предположим, что если его доход условно пять миллионов рублей в месяц, то 1/4 — это миллион двести пятьдесят тысяч. А платил Дмитрий изначально 350 тысяч рублей. Никто не исключает, что Тарасов со временем может начать зарабатывать и больше. Не стоит забывать про рекламные контракты», — отметил Жорин.

Адвокат уточнил, что ему даже страшно представить, как Тарасов отреагировал на такое решение суда. Жорин уверен, что футболист был очень зол и явно недоволен.