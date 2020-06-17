«Приехали»: Костенко с детьми переехала к Тарасову в Казань

В середине мая полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов отправился в столицу Татарстана на сборы с командой. Однако, прошла пара недель, и любящий муж и отце сильно заскучал по своим близким. Он спешно покинул Казань, чтобы на пару выходных воссоединиться с семьей. Футболист понял, что ему тяжело находиться вдали от семьи.

И тогда супруги приняли решение, что Анастасия Костенко с маленькими дочурками переедет к любимому из Москвы. Пока Тарасов улаживал дела с жильем, его супруга готовилась морально и физически: упаковывала вещи и переживала, как ей удастся устроиться на новом месте и привыкнуть к обстановке.

И вот, наконец, семья воссоединилась. Костенко в своем Instagram сообщила, что с дочками прилетела в Казань, а позже уже соскучившийся отец смог, наконец, обнять своих девочек и насладиться общением с ними.

«Приехали мои девочки», — написал счастливый футболист у себя в stories.

Теперь семейству предстоит обживаться на новом месте. Анастасия Костенко очень рада, что сможет совершать прогулки по местным паркам, скверам и улицам.