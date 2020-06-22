«Восхитительная королева!»: Нетребко в персиковом тренче в стиле «леди лайк» посетила Дрезденскую галерею

Анна Нетребко впервые за время эпидемии коронавируса отправилась на гастроли. Уже осенью вместе с супругом Юсифом Эйвазовым она планирует выступить в Москве, Новосибирске, Воронеже и других городах России. А в настоящий момент звезда наслаждается приятным времяпровождением в Дрездене после нескольких концертов, которые она дала совместно с мужем.

Оперная дива в нюдовом аутфите была замечена на улицах Германии с друзьями за неспешной прогулкой и осмотром местных достопримечательностей. Ей удалось встретиться с семьей Александра Малинина, которая давно переехала сюда на ПМЖ. Устинья, дочь народного артиста, тоже планирует сделать карьеру оперной певицы, поэтому встреча с Анной была для нее знаковой.

Под большим впечатлением Нетребко осталась после посещения Дрезденской картинной галереи, начало которой было положено еще в XVI веке. «Идем за искусством!» — с восторгом сообщила она в личном блоге.

Как всегда, стиль звезды при этом выходе в свет произвел сильное впечатление на ее поклонников. Анна оделась в стиле «леди лайк», примерив одежду и подобрав аксессуары одного цвета — нежного персикового.