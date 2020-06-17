В нюдовых тонах: Нетребко последовала совету Хромченко и примерила платье с разновеликим подолом

Анна Нетребко после завершения карантина в Вене все никак не может нарадоваться свободе и возможности спокойно прогуливаться по милым австрийским улочкам. Певица уже дала свой первый концерт с мужем Юсифом Эйвазовым и каждый день старается куда-нибудь выбраться с семьей. Она появляется в парках, музеях и театрах города.

Но на сей раз у оперной дивы целое событие – она впервые после карантина отправилась на гастроли в Германию. Здесь на улицах Дрездена она запечатлелась с супругом и приятелями, примерив модный образ в нюдовых тонах.

Ранее Эвелина Хромченко рассказывала о трендах этого сезона в числе которых был разновеликий подол. И именно такой оказался на платье Нетребко. Кроме того, телесные и песочные оттенки по-прежнему актуальны в этом сезоне. Однако здесь важно учесть один момент – смотрятся они хорошо в основном на загорелой коже.

О том, что одежду необходимо подбирать под оттенок кожи ранее рассказывала Teleprogramma.pro бьютимэйкер-стилист Марина Корабель. Она также оценила, насколько искусно Ирина Шейк подобрала лонгслив под цвет глаз.