«Шикарная, магнетическая»: Климова показала, какой была до знакомства с Гелой Месхи

42-летняя Екатерина Климова решила напомнить своим поклонникам о своей роли в фильме «Свидание», который вышел в прокат в 2012 году. В личном блоге она обнародовала несколько кадров из картины, очаровав ими многих своих почитателей.

На снимках звезда предстает очень юной и романтичной, хотя сделаны фото были всего восемь лет назад. Тогда девушка состояла во втором браке с Игорем Петренко еще до знакомства с третьим мужем Гелой Месхи. К слову, с ним актриса тоже рассталась.

«Как бы я хотела поделиться с вами своими творческими планами. Рассказать о новых ролях в кино и театре, но увы…. Предлагаю вспомнить, хорошо забытое старое. Фильм «Свидание» смотрели? Я как зритель больше всего люблю романтические комедии», — подписала она фото.

«Шикарная женщина, красивая, магнетическая», «Климова просто чудо», «Климова очень похожа на Наталию Орейро», «Какая же вы хорошенькая в фильме!» — прокомментировали фото пользователи Сети.

Отметим, что возлюбленного главной героини картины играет Владимир Кристовский, солист группы Uma2rman, о котором мы писали ранее. Дома артиста накануне ограбили, выломав довольно хлипкий замок в окне. Как выглядит его трехэтажный коттедж после работы воров, музыкант продемонстрировал в личном блоге.